Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 11:18

Стамбул. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Американские военнослужащие возобновили патрулирование территорий на северо-востоке Сирии, где расположены объекты нефтяной промышленности, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

По его данным, американские солдаты на пяти бронетранспортерах и бронеавтомобилях провели патрулирование 40-километровой зоны в районе Румейлана и Аль-Кахтании в шести километрах от границы с Турцией.

Днем ранее американские военнослужащие уже провели первое патрулирование в этом районе.

Ранее в пятницу сообщалось, что турецкие и российские военные приступили к совместному патрулированию на севере Сирии. Цель патрулирования на данный момент - убедиться, что от границы отведены силы курдских военизированных формирований. Также военные займутся сбором разведданных и разминированием.

В Румейлане находится американская военная база, где дислоцированы свыше 100 военных США. Этот район расположен в 15-20 километрах от границы с Ираком.

В районе города Аль-Кахтания в провинции Камышлы американские военнослужащие приостановили патрулирование после начала турецкой операции "Источник мира".

Ранее поступали сообщения о прибытии нескольких сотен американских военнослужащих на север Сирии.

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