Американские военные в Южной Корее не получали указаний о свертывании учений - представитель командования
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Гонконг. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы США в Южной Корее пока не получали указаний о том, что следует приостановить совместные с южнокорейскими войсками учения, заявил журналистам представитель командования ВС США в РК Деннифер Ловетт.
"ВС США в Южной Корее не получали указаний об отмене или приостановке тренировочных учений", - сказал он.
"В координации с нашими южнокорейскими партнерами мы будем продолжать нынешние усилия до тех пор, пока не получим новые указания от министерства обороны", - добавил представитель командования.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Сингапуре по итогам прошедшего саммита с Северной Кореей обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения.
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Интерфакс