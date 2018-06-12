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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 12:38 12.06.2018 - 12:38

Гонконг. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы США в Южной Корее пока не получали указаний о том, что следует приостановить совместные с южнокорейскими войсками учения, заявил журналистам представитель командования ВС США в РК Деннифер Ловетт.

"ВС США в Южной Корее не получали указаний об отмене или приостановке тренировочных учений", - сказал он.

"В координации с нашими южнокорейскими партнерами мы будем продолжать нынешние усилия до тех пор, пока не получим новые указания от министерства обороны", - добавил представитель командования.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Сингапуре по итогам прошедшего саммита с Северной Кореей обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения.

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