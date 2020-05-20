Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 16:19

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие США готовят в среду к отправке в Россию первую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает командование транспортным корпусом ВС США (USTRANSCOM).

Командование опубликовало в своем твиттере видеоролик, на котором видна погрузка контейнеров на военно-транспортный самолет С-17 ВВС США. В подписи к видеоролику уточняется, что речь идет именно о погрузке аппаратов ИВЛ.

На контейнерах видна надпись "От американского народа".

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