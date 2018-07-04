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Вашингтон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Командование США на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном считает своей необходимой задачей поддерживать свободу навигации в акватории Персидского залива, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил АП, что США и их союзники "готовы обеспечить свободу навигации и нормальную среду для коммерческих перевозок везде, где это позволяет международное право".

Накануне в Швейцарии президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что оказываемое США давление с целью прекращения закупок иранской нефти может сказаться на региональных экспортных поставках сырья.

В свою очередь западные СМИ напоминали, что ранее иранские ответственные лица выступали с угрозами перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на северо-западе, в случае враждебных действий со стороны Соединенных Штатов.

Узкий, имеющий длину 195 км Ормузский пролив имеет стратегическое значение для транспортировки ближневосточной нефти на внешние рынки.

1аю ар

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Интерфакс