Этот контент был опубликован 1 января 2020 г. 14:18

Дубай. 1 января. ИНТЕРФАКС - Бойцы армии США в среду применили слезоточивый газ против агрессивно настроенных демонстрантов, собравшихся около американского посольства в Багдаде, сообщает издание The Hill.

Участники акции стали разжигать огонь на крыше одного из зданий неподалеку от дипмиссии, после чего военнослужащие решили вмешаться. Кроме того, часть демонстрантов попыталась прорваться на территорию посольства, минуя КПП. В этом случае военные тоже применили слезоточивый газ.

Американские СМИ отмечают, что в среду в акции протеста участвует гораздо меньше иракцев, чем днем ранее, когда они также попытались штурмовать здание посольства США. При этом ранее в среду поступили сообщения, что командование шиитской военизированной группировки, близкой к Ирану, призвало своих сторонников прекратить акции протеста около американской дипмиссии.

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