Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 12:39

Дубай. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Военные из США провели патрулирование территории между сирийскими поселениями Румейлан и Аль-Кахтания на границе с Турцией, сообщают в четверг близкие к курдам арабские СМИ.

Это первое патрулирование, проведенное американскими силами после решения Вашингтона о выводе американских войск с северо-востока Сирии, отмечается в сообщениях.

Наблюдатели отмечают, что в этом районе, в частности, расположены объекты нефтяной промышленности.

Несколько дней назад поступили сообщения о прибытии нескольких сотен американских военнослужащих на север Сирии.

Ранее сообщалось, что к совместному патрулированию зоны безопасности на северо-востоке Сирии вскоре приступят Россия и Турция.

В октябре после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии президент США Дональд Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. 20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить американских военных из Сирии в Ирак. Тогда он сказал, что с Ираком согласована отправка более 700 военнослужащих, которые покидают Сирию.

Кроме того, сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.

По данным СМИ, после отвода американских войск в Сирии могут остаться около 900 военных.

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