Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 21:44

Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник совершили многочасовые полеты вблизи российских границ в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил пролет вдоль морской границы Калининградской области, а затем границ Псковской и Ленинградской областей, выполняя полет в небе Эстонии. На обратном пути из Эстонии он осуществил еще несколько пролетов вдоль границы Калининградской области, находясь уже в литовском воздушном пространстве. Всего самолет, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, провел у западных границ России не менее полутора часов.

Одновременно американский морской разведчик P-8A Poseidon, также вылетевший с авиабазы в Англии, в течение нескольких часов курсировал вблизи границ Калининградской области над Балтикой, а также в воздушном пространстве Литвы.

Кроме того, в понедельник у Калининградской области был зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4. Он осуществлял его вдоль российского побережья, находясь над международными водами Балтики.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk также провел семичасовой полет у западных рубежей России, в том числе выполняя пролеты вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. На обратном пути он еще совершил полет вдоль линии разграничения в Донбассе и Черноморского побережья России, в частности, Крыма и Краснодарского края.

Эксперты отмечают, что в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации вблизи российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных рубежей России. При этом в отличие от предшествующих они выполняются с задействованием сразу нескольких летательных аппаратов, в том числе ВВС США, Великобритании, и, с недавнего времени, французских разведывательных самолетов.

1нв ав

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