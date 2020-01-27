Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 16:41

*** Военные США пока не знаю, что за самолет разбился

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - В Центральном командовании США следят за ситуацией вокруг сообщений о крушении американского военного самолета в Афганистане, заявляет пресс-служба военного ведомства.

"Центральному командованию США известно о сообщениях о крушении американского летательного аппарата в Афганистане. В настоящее время мы отслеживаем ситуацию, мы предоставим дополнительную информацию, когда это будет возможно", - приводят американские СМИ слова пресс-секретаря Центрального командования Бет Риордан.

В пресс-службе подчеркнули, что пока неизвестно, что за самолет потерпел крушение.

Неназванные источники в афганском руководстве сообщили телеканалу "Толо ньюз", что в провинции Газни действительно потерпел крушение самолет. Более подробных данных они не сообщили. В министерстве обороны Афганистана сообщили, что колонна сил специального назначения направляется на место крушения самолета.

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) в понедельник заявил, что бойцы этой группировки сбили американский военных самолет в небе над провинцией Газни. Талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

1мм во

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