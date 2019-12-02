Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 20:14

Лондон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Два стратегических беспилотных летательных аппарата ВВС США Global Hawk в понедельник совершили очередные многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, следует из данных мониторинга воздушного движения.

Дальние беспилотники ВВС США вылетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. После перелета дронов над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них - RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10, совершил два пролета вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, а также северо-запада Белоруссии. Затем он часами курсировал вдоль севера Калининградской области, выполняя полет в воздушном пространстве Литвы. Временами американский разведывательный дрон приближался к границам области на расстояние около 38 км.

Тем временем, второй дрон - RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10, подлетев через три часа после своего "напарника" к российским рубежам, длительное время кружил над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области.

Первый беспилотник ВВС США провел у российских границ более 12 часов, второй - около восьми. Полеты осуществлялись на высоте 16 тыс. метров.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

Задействование одновременно двух разведывательных дронов для выполнения задач вблизи российских границ впервые было зафиксировано 19 ноября. Аналогичные полеты пары американских дронов были также совершены 21, 26, 29 и 30 ноября.

1нв пч

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