Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 4:52

Нью-Йорк (ООН). 6 ноября. ИНТЕРФАКС - В Посольстве РФ в США заметили попытки ведущих американских изданий запустить новую волну антироссийских публикаций, чтобы поддержать идущую на спад "русофобскую истерию".

"Обратили внимание на очередную волну антироссийских публикаций в ведущих американских изданиях. Видим в этом хорошо срежиссированную попытку поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию", - говорится в распространенном комментарии российской дипмиссии.

Там отмечается, что в адрес России "выдвигаются абсурдные, ничем не подкрепленные обвинения", при этом "авторы статей строят свои умозаключения по одному шаблону - тезис о "враждебной линии Москвы", подкрепленный мнениями бывших сотрудников госструктур, и призыв к ужесточению политики США".

"Подобный односторонний "ультрапатриотический" взгляд заставляет усомниться в объективности этих СМИ. Запросы о мнении российской стороны при этом призваны лишь создать видимость соблюдения неких "стандартов". Зачастую, наши ответы настолько неудобны, что просто цензурируются или не публикуются", - подчеркивается в комментарии.

Российские дипломаты сообщили, что практически нереально оказаться развернутой позиции дипмиссии РФ с альтернативным взглядом по ряду важнейших вопросов на страница американских изданий.

1йф бм

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