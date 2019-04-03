Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 16:01

Нью-Йорк. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в среду на позитивной ноте в ожидании очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновит в среду в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования. Китайские и американские официальные лица разрешили в ходе предыдущих раундов большинство спорных вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением, сообщает The Financial Times. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

Если переговоры в Вашингтоне пройдут успешно, это откроет дорогу к проведению встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой и может быть подписано соглашение.

"Торговые переговоры между Китаем и США на данный момент приносят позитивные новости, поскольку сделка становится ближе", - полагает главный экономист ING Germany Карстен Бжески.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в марте составил 129 тыс. после подъема на 197 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз экономистов предполагал увеличение на 170 тыс., по данным Trading Economics.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось в прошлом месяце на 180 тыс. после повышения на 20 тыс. в феврале.

Котировки акций Blue Apron Holdings Inc., службы доставки ингредиентов и рецептов, подскочили в начале торгов почти на 13% на новости об уходе главного исполнительного директора Брэдли Дикерсона.

Между тем продолжается снижение стоимости бумаг Boeing Co. (-0,9%). Пилоты Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего катастрофу в марте, после возникновения неполадок во время полета следовали инструкциям и отключили систему стабилизации воздушного судна (MCAS), сообщила газета The Wall Street Journal. Однако это не помогло выровнять самолет, и они ее вновь активировали. Ранее в Boeing заявили, что пилоты могли бы избежать катастрофы, если бы в соответствии с инструкцией отключили систему MCAS.

Цена акций GameStop Corp. упала на 4,9%. Сеть магазинов видеоигр опубликовала прогноз финансовых показателей, который не оправдал ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 МСК вырос на 0,1% и составлял 26205,44 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,32% - до 2876,42 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка поднялось на 0,63%, достигнув 7898,23 пункта.

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