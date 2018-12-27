Американские индексы резко снижаются в начале торгов в четверг после скачка накануне

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 15:51

Нью-Йорк. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы активно падают в начале торгов в четверг после рекордного почти за 10 лет скачка накануне.

В среду индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 подскочили почти на 5%, Nasdaq Composite - на 5,8%, их подъем был максимальным с марта 2009 года. При этом значение Dow Jones подскочило за день на рекордную величину за все время существования индикатора - на 1086 пунктов.

Во вторник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества, до этого, в понедельник, индексы рухнули более чем на 2%.

"Долгосрочные инвесторы, которые могут переждать периоды волатильности, видят возможности для выгодных сделок после рождественского обвала акций", - говорит аналитик Oanda Стивен Иннз.

Инвесторы, которые уже вернулись с рождественских праздников, оценивают новости об отношениях США и Китая в торговой сфере, а также статданные по американской экономике.

Как сообщало агентство Bloomberg, правительство Штатов планирует направить делегацию в Пекин для проведения торговых переговоров. Ожидается, что делегация, которую возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш, прибудет в столицу КНР 7 января.

Также в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. и составило 216 тыс. Показатель в целом совпал с прогнозами рынка и находится на очень низком уровне, что говорит об активном росте рынка труда.

Позднее компания Conference Board обнародует значение индекса доверия потребителей к экономике США за декабрь. Эксперты прогнозируют, что индекс доверия в декабре снизился до 133,5 пункта со 135,7 пункта в ноябре.

На четверг также была запланирована публикация отчета министерства торговли о продажах новостроек в ноябре, однако она будет отложена по причине приостановки работы американского правительства.

Цена бумаг службы экспресс-доставки FedEx и финкомпании First Financial Bancorp опускается на 1% и 1,8% соответственно после того, как аналитики Stephens исключили их из списка наиболее перспективных инвестиций.

Стоимость бумаг химкомпании Ashland увеличивается на 0,3% после того, как компания изменила прогноз прибыли на 2019 финансовый год.

Капитализация производителя катеров Brunswick Corp. снижается на 0,6%, несмотря на то, что компания сообщила, что власти США сделали исключение и позволили ей закупать производимые в Китае двигатели Mercury Marine без уплаты дополнительных пошлин.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:43 МСК 27 декабря упал на 315,69 пункта (1,38%) и составил 22562,76 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 30,91 пункта (1,25%) - до 2436,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 74,03 пункта (1,13%) и составил 6480,33 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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