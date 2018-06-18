Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 8:13 18.06.2018 - 08:13

Нью-Йорк. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций в последний рабочий день минувшей недели снизился после того, как США официально объявили о введении импортных пошлин на товары из Китая, сообщает MarketWatch.

Дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.

При этом ряд американских СМИ сообщил о том, что это только "первая волна" ограничительных мер, и президент США Дональд Трамп готовит второй пакет пошлин, которые коснутся товаров еще на $100 млрд.

Правительство Китая отреагировало на действия США заявлением о намерении немедленно предпринять аналогичные меры.

По итогам всей прошедшей недели Nasdaq Composite увеличился на 1,3%, Standard & Poor's 500 прибавил всего 0,01%, в результате чего оба индекса завершили "в плюсе" четвертую неделю подряд. В то же время Dow Jones Industrial Average за пять рабочих дней опустился на 0,9%.

Индекс потребительского доверия в США в июне повысился до 99,3 пункта с майского уровня в 98 пунктов, свидетельствуют опубликованные в пятницу предварительные данные Мичиганского университета. Консенсус-прогноз экспертов предполагал увеличение до 98,5 пункта.

Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в текущем месяце подскочил до 25 пунктов, что является максимальной отметкой с октября прошлого года, сообщил региональный ФРБ. Значение показателя в мае составляло 20,1 пункта. При этом средний прогноз аналитиков, опрошенных Econoday, предполагал снижение в июне до 19,1 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки указывает на улучшение деловой активности в промышленной сфере региона.

Наиболее существенное снижения в пятницу продемонстрировал энергетический сектор на опасениях перепоставок нефти на мировом рынке. В частности, цена акций Exxon Mobil Corp. опустилась на 1,5%, Chevron Corp. - на 2%.

Помимо этих двух нефтепроизводителей из 30 компаний, являющихся базой для расчета Dow Jones, самое значительное падение рыночной стоимости было отмечено у производителя сельскохозяйственной и дорожной техники Caterpillar Inc. (на 2%) и многопрофильного концерна General Electric Co. (на 1,6%).

В число лидеров падения среди компаний, бумаги которых включены в расчет S&P 500, также вошли представители нефтяной отрасли - Marathon Oil Corp. (на 5,4%), Newfield Exploration Co. (на 4,5%) и ConocoPhillips (на 4,1%).

Между тем котировки акций AT&T Inc. выросли на 1,9% после того, как она объявила о закрытии сделки по покупке медиа-компании Time Warner Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 84,83 пункта (0,34%) - до 25090,48 пункта.

Standard & Poor's 500 за день опустился на 2,83 пункта (0,10%), составив 2779,66 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 14,66 пункта (0,19%) - до 7746,38 пункта.

оь вч *

Neuer Inhalt Horizontal Line