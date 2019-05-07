Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 8:26

Нью-Йорк. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы снизились в понедельник из-за заявлений президента США Дональда Трампа, поставивших под угрозу дальнейший ход торговых переговоров с Китаем.

Д.Трамп сообщил, что США в пятницу повысят пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. При этом он отметил возможность увеличения пошлин на другие товары на сумму порядка $325 млрд.

Заявления президента США стали неожиданностью для участников рынка, которые были уверены, что торговые переговоры КНР с США приближаются к завершающей стадии. На эту неделю запланирован очередной раунд переговоров.

По данным китайского издания South China Morning Post, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

"Если есть что-то, что не нравится рынкам, так это неожиданности. И заявления Трампа застали рынки врасплох, что подтолкнуло инвесторов на грань истерики, - полагает руководитель отдела исследований London Capital Group Джаспер Лоулер. - Из опыта мы знаем, что это может быть одной из бесславных тактик ведения переговоров Трампа, но есть большой шанс, что на этот раз его слова будут иметь неприятные последствия".

"Рынок не любит сюрпризов, но сейчас нам нужно больше времени для анализа, поскольку, с другой стороны, экономика США очень активно растет, - говорит стратег банка Robert W. Baird & Co. Майкл Антонелли. - Я все еще допускаю, что заявления Трампа - это всего лишь тактическая уловка в переговорном процессе".

Ценные бумаги производителей полупроводников Advanced Micro Devices и Nvidia подешевели на 2,8% и 1,7% соответственно, интернет-ритейлера Amazon.com - на 0,6%, производителя смартфонов и компьютеров Apple - на 1,5%.

Рыночная стоимость Boeing сократилась на 1,3%. Компания сообщила, что инженерам Boeing удалось выявить сбои в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки ("задирании" носа самолета) еще в 2017 году, то есть за год до того, как эта система привела к аварии лайнера в Индонезии.

В то же время акции Kraft Heinz Co. к концу сессии выросли на 0,6%, несмотря на то, что один из крупнейших производителей продуктов питания в мире объявил о пересмотре финансовых показателей за 2016 и 2017 годы, а также за первые три квартала 2018 года.

Котировки бумаг Sysco Corp. увеличились на 3,5%. Дистрибьютор продовольственных товаров по итогам минувшего квартала получил чистую прибыль выше прогнозов рынка, хотя его выручка оказалась хуже консенсус-прогнозов.

Стоимость бумаг нефтедобывающей компании Occidental Petroleum поднялась на 1,4% после того, как компания изменила структуру предложения о покупке конкурирующей Anadarko Petroleum Corp., заявив, что готова оплатить более существенную долю сделки за счет денежных средств. Occidental предлагает $76 за акцию Anadarko, из которых готова заплатить $59 деньгами и 0,2934 собственными акциями. Ранее компания предлагала $38 и 0,6094 своей акции за каждую бумагу Anadarko.

Бумаги Chevron, также претендующей на покупку Anadarko, подорожали на 1%. Цена акций Anadarko поднялась на 3,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 66,47 пункта (0,25%) - до 26438,48 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 13,17 пункта (0,45%), составив 2932,47 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 40,71 пункта (0,5%) - до 8123,29 пункта.

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