Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 16:10

Нью-Йорк. 13 января. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали торги в понедельник повышением в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем.

Кроме того, на этой неделе стартует сезон публикации корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года, сообщает MarketWatch.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит Вашингтон, где планируется подписать первую часть торгового соглашения между США и Китаем. В пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Первыми, кто опубликует финансовую отчетность уже в ближайшие дни, станут крупнейшие американские банки, включая JPMorgan Chase & Co. (в понедельник котировки акций снижаются на 0,1%) и Wells Fargo & Co. (-1%). В целом для представителей банковского сектора, бумаги которых входят в расчет Standard & Poor's 500, ожидается повышение прибыли в среднем на 10,5%, сообщает S&P Global Market Intelligence. Это может стать вторым по величине подъема результатом среди 11 отраслевых групп индекса. Более значительный рост прогнозируется только для энергетических и коммунальных компаний - на 11,8%.

В целом для всех компаний из S&P 500 ожидается падение прибыли в минувшем квартале на 2% в годовом выражении. Однако эксперты отмечают, что последний 31 квартал подряд реальные результаты оказывались лучше прогнозов аналитиков.

Котировки акций Lululemon Athletica Inc. растут на 3,2% в ходе предварительных торгов в понедельник после того, как производитель спортивной одежды улучшил прогноз квартальных прибыли и выручки из-за хороших продаж в праздничный период.

Производители оборудования для аэрокосмической отрасли Woodward Inc. и Hexcel Corp. договорились о слиянии путем обмена акциями. На этой новости акции первой компании подскочили на 5,2%, второй - на 9,7%.

Капитализация Alphabet, холдинговой компании Google, вплотную приблизилась к отметке в $1 трлн, пишет Financial Times. По итогам торгов в пятницу рыночная стоимость компании была всего на 1% ниже этой планки. С начала текущего года котировки выросли на 7% в ожидании хорошей квартальной отчетности и продолжают расти в понедельник.

Цена акций Tesla взлетела на 4,7% и впервые превысила отметку $500 после сообщения о том, что аналитики Oppenheimer & Co. повысили целевой уровень сразу более чем в полтора раза до $612 за бумагу с $385.

Стоимость Nvidia Corp. поднимается на 2,1% после того, как эксперты Needham повысили рекомендации для акций производителя чипов.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 МСК выросло на 0,21% и достигло 28883,25 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 0,31% - до 3275,61 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,46%, составив 9220,64 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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