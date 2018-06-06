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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 8:27 06.06.2018 - 08:27

Нью-Йорк. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average слабо изменились по итогам сессии во вторник, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум.

Участники рынка оценивали опубликованное значение индекса деловой активности в сфере услуг ISM Non-Manufacturing.

Индикатор в мае 2018 года повысился до 58,6 пункта с апрельских 56,8 пункта, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного увеличения показателя - до 58 пунктов.

Индекс ISM Non-Manufacturing держится недалеко от январского уровня в 59,9 пункта, являющегося максимальным с августа 2005 года, что указывает на сохранение устойчивой активности в сфере услуг, на долю которой приходится почти 90% американской экономики.

"Мы считаем, что текущий цикл экономического роста и роста рынка акций пока не завершился, и мы не ожидаем рецессии в США раньше 2020 года", - заявил стратег People's United Advisors Альберт Бреннер.

Между тем инвесторы переключили свое внимание с торговых споров США с другими странами на корпоративные новости. Однако этот вопрос может вернуться на повестку дня по мере приближения саммита G7, который пройдет в Канаде в пятницу и субботу.

Как ранее сообщил провайдер индексов S&P Dow Jones Indices, акции компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, будут включены в расчет индекса Standard & Poor's 500. Цена бумаг компании подскочила на 5,1%.

Акции банка Wells Fargo подорожали на 0,2%. Банк сообщил о намерении продать 52 розничных филиала подразделению Flagstar Bancorp. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что на депозитных счетах подразделений находятся средства на сумму $2,3 млрд.

Цена акций фармкомпании Mylan выросла на 3,8% на новости, что американские регуляторы одобрили ее препарат для пациентов, страдающих от низкого содержания лейкоцитов в крови после химиотерапии.

Котировки бумаг Apple поднялись на 0,8%. Накануне компания анонсировала выход обновленных версий операционных систем для своих устройств, появление новых инструментов для разработчиков программ с использованием дополненной реальности, а также новую версию "умных" часов Apple Watch.

Капитализация сети кофеен Starbucks снизилась на 2,4% на новости, что исполнительный председатель правления компании Говард Шульц покинет свой пост в конце месяца.

Стоимость бумаг фармкомпании Allergan увеличилась на 0,7% после того, как инвестфонды Appaloosa и Senator Investment Group потребовали от компании либо разделить посты CEO и председателя совета директоров, либо назначить на совмещенную должность нового человека.

Индекс Dow Jones Industrial Average 5 июня понизился на 13,71 пункта (0,06%) и составил 24799,98 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,93 пункта (0,07%) - до 2748,8 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 31,4 пункта (0,41%) и составил 7637,86 пункта.

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