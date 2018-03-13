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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 6:35 13.03.2018 - 06:35

Нью-Йорк. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average завершили в минусе сессию в понедельник, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился до исторического максимума.

Во многом падение индекса Dow Jones было вызвано снижением акций Boeing на 3%.

Также инвесторы продолжали оценивать сильные статданные по рынку труда США.

Как стало известно на прошлой неделе, число рабочих мест в экономике США в феврале подскочило на 313 тыс., рекордными темпами с июля 2016 года, а безработица в стране осталась на январском уровне 4,1%, минимальном с 2000 года. Ожидалось повышение числа рабочих мест на 205 тыс. и снижение безработицы до 4%.

При этом показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился всего на 0,1% относительно января и на 2,6% в годовом выражении.

"Рыночная волатильность выросла после январского отчета по рынку труда, и пока не снизилась. Возможно, она уйдет на фоне повышения ставок и ускорения роста ВВП, - говорит портфельный управляющий в Kingsview Asset Management Пол Нолти. - Тем не менее, волатильность вернулась на "нормальный" уровень, со значениями индекса VIX в районе 15-20 пунктов, тогда как в прошлом году волатильность была аномально низкой".

В понедельник никаких важных статданных не выходило, однако далее на неделе будут обнародованы данные о потребительских ценах (во вторник) и розничных продажах (в среду).

Кроме того, участники рынка оценивали новости о переменах в руководстве нескольких крупных компаний.

Рыночная стоимость Goldman Sachs увеличилась на 1% на новости, что Харви Шварц, один из двух операционных директоров и президентов банка, уходит в отставку. Таким образом, единственным президентом и операционным директором Goldman Sachs остается Дэвид Соломон, и эксперты полагают, что он вскоре может сменить Ллойда Бланкфейна на посту CEO компании.

Стоимость бумаг химкомпании DowDuPont снизилась на 1,2%. Гендиректор компании Эндрю Ливерис сообщил о планах уйти в отставку в конце месяца, его место займет Джефф Феттиг.

Цена акций Sempra Energy повысилась на 0,6% из-за сообщения об уходе CEO Дебры Рид, проработавшей в энергетической компании свыше 40 лет. Она оставит пост CEO 1 мая и пост председателя совета директоров 1 декабря 2018 года.

Акции производителя оптики Oclaro Inc. подскочили в цене на 28% на новости, что Lumentum Holdings намерен приобрести компанию за $1,8 млрд.

Капитализация фармкомпании Biogen понизилась на 2,2%. Компания сообщила о приобретении прав на находящийся на стадии разработки препарат для больных шизофренией у Pfizer за $590 млн.

Котировки бумаг чипмейкера Broadcom увеличились на 3,6%. Фирма, в настоящее время зарегистрированная в Сингапуре, намерена перерегистрироваться в США до 3 апреля этого года.

Бумаги промышленной группы Johnson Controls подорожали на 0,4% после того, как компания сообщила о поиске стратегических альтернатив для своего подразделения, занимающегося разработкой решений для генерирующего бизнеса. Выручка подразделения в 2017 году составила $7,3 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average 12 марта понизился на 157,13 пункта (0,62%) и составил 25178,61 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,55 пункта (0,13%) - до 2783,02 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 27,51 пункта (0,36%) и составил 7588,32 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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