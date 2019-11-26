Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 15:08

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Попытки "российских троллей" оказать влияние на американцев в соцсетях и посеять раздор среди пользователей в 2017 году, судя по всему, не увенчались успехом, считают исследователи из американского университета Дьюка.

"Полученные данные указывают, что российские тролли, возможно, не смогли посеять раздор, потому что в большинстве своем они взаимодействовали с людьми, которые уже и так придерживались полярно разных позиций", - приводят западные СМИ слова ученых.

"Мы не нашли никаких доказательств тому, что был оказан существенный эффект на идеологию, взгляды на политику и социальные аспекты или же - на убеждения сторонников того или иного лагеря (республиканцев или демократов - ИФ)", - отмечают авторы исследования.

Они собрали данные и проанализировали взаимодействие предполагаемых "российских троллей" с более 1,2 тыс. аккаунтов американцев в конце 2017 года. Часть из этих аккаунтов принадлежит сторонникам Республиканской партии, часть - сторонникам демократов.

Однако исследователи указывают, что их работа имела "ограниченный" характер, так как анализировали они только данные за 2017 год и соответственно не могли найти ответ на важный вопрос: оказали ли "российские тролли" осязаемое влияние на президентские выборы 2016 года.

"Тем не менее, наше исследование носило ограниченный характер, как по числу участников, так и временным периодом - 2017 годом - спустя год после выборов 2016 года. Поэтому это исследование не должно преуменьшать нашу обеспокоенность относительно кампаний по оказанию влиянию, которые предпринимаются в соцсетях иностранными силами", - подытожили ученые из Университета Дьюка.

Американские СМИ называют "Агентство интернет-исследований" "фабрикой троллей". "Агентство интернет-исследований" фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, оно внесено в санкционные списки США за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Тема иностранного вмешательства в выборы в США регулярно поднимается СМИ и политическими деятелями в США и сейчас. В Вашингтоне уверены, что угроза очередного такого вмешательства сохраняется, и потому - принимают меры по защите от хакеров и иностранных интернет-троллей в преддверии президентских выборов 2020 года.

1вл 1во де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!