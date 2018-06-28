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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 8:58 28.06.2018 - 08:58

Гонконг. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Американские военнослужащие и британские водолазы присоединились к поисково-спасательным работам в районе пещеры в горном парке в таиландской провинции Чианграй, где несколько дней назад пропала юниорская футбольная команда, сообщают в пятницу западные СМИ.

В свою очередь таиландская газета "Нэйшн" пишет, что "трое британских водолазов прибыли в Чианграй накануне вечером".

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Ранее сообщалось, что спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры. Однако, по словам спасателей, из-за продолжающихся ливней уровень воды все равно продолжает подниматься, что затрудняет проведение работ.

1кю ар

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