Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 11:41

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что военные США и РФ успешно контактируют по ситуации в Сирии, а в сфере политического взаимодействия наблюдается прогресс по ряду вопросов.

"Они (контакты - ИФ) очень, очень продуктивны на уровне военных, а на политическом уровне мы достигли стадии согласования позиций по конкретным вопросам", - сказал он в пятницу в ответ на вопрос "Интерфакса" о контактах США с Россией и Турцией по ситуации в Сирии.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ар де

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