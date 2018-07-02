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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 2:50 02.07.2018 - 02:50

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Встреча представителей США и КНДР состоялась в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух корейских государств, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в госдепартаменте.

Команду американских представителей возглавлял посол США на Филиппинах Сун Ким, принимавший участие в саммите США-КНДР 12 июня в Сингапуре.

Как отмечается в сообщении, это было первой американо-северокорейской встречей на официальном уровне после саммита. На ней стороны "работали над вопросами реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран".

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу CBS, что госсекретарь Майк Помпео в ближайшее время свяжется с Северной Кореей, чтобы обсудить вопросы ликвидации КНДР своего оружия массового уничтожения и ракетно-ядерной программы.

По мнению Дж.Болтона, решение этой задачи возможно в течение года.

"Если они (КНДР - ИФ) уже приняли стратегическое решение по этому вопросу, будут сотрудничать с нами, то мы сможем двигаться очень быстро", - сказал чиновник.

1гк тг

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