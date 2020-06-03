Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 18:24

Гонконг. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство американских компаний, работающих в Гонконге, обеспокоены решением Китая разработать новый закон о национальной безопасности для специального административного района.

Опрос, проведенный Американской торговой палатой, показал, что 53% компаний "крайне обеспокоены" этой инициативой, 30% - "умеренно обеспокоены". Порядка 60% участников опроса заявили, что принятие такого закона, вероятно, нанесет урон их бизнесу в Гонконге.

Как сообщалось, депутаты Всекитайского собрания национальных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в конце мая одобрили резолюцию, предписывающую постоянному комитету ВСНП разработать закон о национальной безопасности для Гонконга. Вслед за этим США заявили, что лишат Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

"Гонконг оказался под двойным ударом, что неудивительно, поскольку этот вопрос является очень эмоциональным", - говорит президент торговой палаты Тара Джозеф.

Конфликт США и Китая создает риски для многих из американских компаний, ведущих бизнес в Гонконге, пишет The Wall Street Journal. Всего в Гонконге, который уже долгое время является важной базой для многих сфер экономики - от инвестиций до потребительских товаров и технологий - работает порядка 1,3 тыс. компаний из США и 85 тыс. американцев.

Бывший генеральный консул США в Гонконге Курт Тун подверг критике решение США лишить город привилегированного статуса.

Разрыв отношений между США и Гонконгом "нанесет вред людям в Гонконге, а также американскому бизнесу и интересам международной политики США, - говорит он. - Причем все это произойдет без какого-либо наказания для Китая".

"Вашингтону стоило бы поддерживать статус-кво в Гонконге как можно дольше, а не содействовать его нарушению", - считает Тун.

В опросе, проведенном Американской торговой палатой в понедельник и вторник, приняли участие 180 компаний, работающих в Гонконге. В качестве главной причины для беспокойства они назвали неопределенность в отношении содержания закона и его применения. Кроме того, они опасаются потери Гонконгом статуса глобального делового центра, а также возможности возникновения нового витка социальной напряженности.

В то же время 70% респондентов заявили, что не рассматривают возможности переноса операций, вывода капитала или активов из Гонконга, а 74% занимают "выжидательную позицию".

Некоторые из опрошенных заявили, что поддерживают введение нового закона о национальной безопасности в Гонконге, поскольку это могло бы помочь остановить протесты, охватившие город в прошлом году.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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