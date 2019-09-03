Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 3:21

Вашингтон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести расследование по вопросу тайных выплат президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, с тем, чтобы они не обнародовали эти сведения, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

В частности, уже в октябре комитет планирует заслушать показания людей, причастных к выплатам в 2016 году звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал.

Ранее бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в том, что выплаты незаконно были отнесены к расходам на избирательную кампанию. Трамп заявлял, что никогда не призывал Коэна к каким-либо противоправным действиям.

Нынешний адвокат президента Джей Секулов также заявил изданию, что "президент не был вовлечен в нарушения" в ходе избирательной кампании.

1гк аг

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