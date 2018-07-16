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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 20:21 16.07.2018 - 20:21

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки вызвало критику в адрес Д.Трампа со стороны конгрессменов - представителей как Республиканской, так и Демократической партий.

Так, спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан заявил, что вне всяких сомнений Россия вмешивались в американские выборы и "подрывала демократию" в США и других странах, и что Д.Трампу следует помнить об этом.

"Президент должен принимать во внимание: Россия не наш союзник", - говорится в заявлении П.Райана.

"Морального паритета между Соединенными Штатами и Россией нет; (Россия - ИФ) остается враждебной к нашим самым основным ценностям и идеалам", - отмечается в заявлении.

Сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий сенатский комитет по внешним делам также остался недоволен заявлениями Д.Трампа.

"Когда он (Д.Трамп - ИФ) имел возможность защитить наши разведывательные службы, работающие на него, я был очень разочарован и опечален тем, что он поставил на одну доску их и то, что говорил Путин", - заявил Б.Коркер телеканалу Си-Эн-Эн.

Еще один сенатор-республиканец Джефф Флейк назвал "постыдным" выступление Д.Трампа на совместной пресс-конференции с В.Путиным и обвинил американского президента в том, что он возложил вину за "российскую агрессию" на сами США.

В свою очередь лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил Д.Трампа в поддержке "противников" США.

"За всю историю нашей страны американцы не видели такой поддержки противника США со стороны американского президента так, как Дональд Трамп поддерживал президента Путина", - написал он на своей странице в "Твиттере".

Он также обвинил Д.Трампа в "беспечном, опасном и слабом" поведении, поскольку президент якобы пренебрегает мнением американских правоохранительных органов, военных и разведслужб относительно РФ.

"Простой, зловещий вопрос теперь нависает над Белым домом: что, возможно, побудило Дональда Трампа поставить интересы России выше интересов США?" - отметил сенатор.

Другой конгрессмен-демократ Адам Шифф, представляющий Демократическую партию США в комитете по разведке Палаты представителей, раскритиковал Д.Трампа за то, что тот нелестно высказался о работе спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое российское вмешательство в выборы 2016 года в США.

"Президент Трамп подверг наши разведслужбы и правоохранительные органы нападкам за то, что они делают свою работу", - написал конгрессмен в своем "Твиттере".

Он назвал слова президента США "трусливыми и позорными" и заявил, что "Путин воспримет это как зеленый свет для вмешательства (в выборы - ИФ) в 2018 году, и так оно и есть".

Однако сенатор-республиканец Рэнд Пол, наоборот, поддержал стремление Д.Трампа вести диалог с Россией. Сенатор отметил, что "не может не согласиться" с намерением президента идти на политический риск ради достижения мира.

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