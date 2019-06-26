Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 3:26

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Американские конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун выступили с инициативой о внесении в военный бюджет США поправки, которая не позволит президенту Дональду Трампу использовать финансовые средства для нанесения удара по Ирану без одобрения Конгресса.

"Эта поправка ясно дает понять, что мы не позволим президенту Трампу втянуть нас в несанкционированную войну с Ираном, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить нашу конституционную власть в военной области", - говорится в заявлении Брауна.

Он отметил: "Президент Трамп намеренно и опрометчиво ведет нас к конфликту с Ираном и рискует развязыванием новой войны на Ближнем Востоке. Он создал атмосферу, в которой члены Конгресса и американский народ не имеют никакого представления, что наша стратегия заключается в том, чтобы привести Иран за стол переговоров, чтобы он не стал обладателем ядерного оружия".

Ханна заявил, что на прошлой неделе Трамп остановил удар по Ирану "за несколько минут" до его нанесения. Это удар вверг бы США "в еще одну стоимостью в триллионы долларов войну на Ближнем Востоке" вопреки предвыборным обещаниям президента.

В заявлении Гетца говорится, что "неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке делают Америку слабее, а не сильнее".

"Соединенные Штаты должны проявлять силу по отношению к Ирану (...). Иран не должен обладать ядерным оружием и угрожать международному миру, но Конгресс должен принимать решение о том, чтобы любые военные действия осуществлялись на конституционной основе", - подчеркнул конгрессмен.

1гк ад

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