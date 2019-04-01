Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 17:13

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США планирует провести голосование, чтобы обязать генерального прокурора США Уильяма Барра передать конгрессменам полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет в понедельник издание The Hill.

Глава комитета Джеррольд Надлер заявил, что заседание намечено на 3 апреля на 09:00 местного времени (16:00 МСК).

Ранее генпрокурор США У.Барр заявил, что Минюст США будет готов передать Конгрессу текст доклада спецпрокурора Р.Мюллера к середине апреля "или даже раньше". Однако У.Барр уточнил, что ведомство "активно занимается" редактированием текста доклада, в этом ведомству помогает спецпрокурор.

Демократы в Конгрессе потребовали, чтобы им передали полную, а не отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

"Генеральному прокурору следует пересмотреть (позицию - ИФ), чтобы мы смогли вместе работать для обеспечения полной прозрачности по этому важному докладу, как для Конгресса, так и для народа Америки", - приводит The Hill слова Дж.Надлера.

По его словам, полный текст доклада должен быть представлен "без проволочек".

В прошлом месяце юридический комитет отправил 81 письмо частным лицам и организациям с требованием предоставить запрошенные для расследования документы.

По словам Дж.Надлера, пять человек еще не предоставили документы, среди них: бывший юрисконсульт Белого дома Дон Макган, бывший референт Д.Макгана Энни Дональдсон, бывший главный советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон, экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.

Ранее стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору У.Барру.

У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ.

1кю ар

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