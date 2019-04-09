Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 9:41

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Ряд американских конгрессменов выступил с инициативой вызвать специального прокурора Роберта Мюллера для дачи показания в Конгрессе о проведенном им расследовании "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году, сообщают во вторник американские СМИ.

Ранее стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы и передал доклад генпрокурору У.Барру. У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Дональда Трампа с РФ.

Однако полный тест отчета спецпрокурора о расследовании - и о том, и препятствовал ли Д.Трамп проведению расследования - остается неопубликованным.

Ведущий республиканец в Юридическом комитете Палаты представителей конгресса Даг Коллинз заявил, что демократам следует немедленно вызвать Р.Мюллера для дачи показаний по поводу его доклада.

"Если вы стремитесь и к прозрачности, и к тому, чтобы американская общественность узнала все аспекты расследования специального прокурора, тогда публичные показания от самого специального прокурора Мюллера, несомненно, будут лучшим способом достижения этой цели", - написал Д.Коллинз в письме главе Юридического комитета Джеррольду Надлеру.

Дж.Надлер ответил, что он "полностью" согласен, но подчеркнул, что Р.Мюллер должен дать показания после того, как весь доклад по итогам расследования будет передан в Конгресс.

Кроме того, показания в Конгрессе, по словам Дж.Надлера, должен дать и генпрокурор У.Барр. Глава Юридического комитета призвал У.Барра дать показания в Конгрессе 2 мая.

В свою очередь президент США Д.Трамп вновь обвинил конгрессменов из Демократической партии в предвзятости.

"Демократы никогда не будут удовлетворены, и не имеет значения, что они получат, сколько они получат, или сколько страниц они получат", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

На следующий день после публикации выводов Р.Мюллера об отсутствии признаков сговора Д.Трампа с Россией, сам американский лидер отмечал, что спецпрокурор действовал честно. Однако позже, отмечают американские СМИ, Д.Трамп начал критиковать следователей, усомнившись в их честности и достоверности их расследования.

Так, в воскресенье, Д.Трамп обвинил членов команды спецпрокурора Мюллера в незаконной передаче информации прессе, сказав, что эта команда состоит "из 13 ненавистников Трампа и разгневанных демократов".

В свою очередь адвокат американского президента Руди Джулиани также поверг команду Р.Мюллера критике.

"Я никогда не думал, что они сделали свою работу профессионально. Только потому, что есть неопровержимые доказательства того, что президент не сделал ничего плохого, они были вынуждены признать, что ничего не нашли, хотя они, кончено, пытались (дискредитировать Д.Трампа - ИФ)", - сказал он агентству Associated Press.

1кю гк бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!