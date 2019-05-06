Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 8:42

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Два корабля ВМС США прошли вблизи оспариваемого КНР архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

По словам представителя Седьмого флота ВМС США Клэя Досса, эскадренные миноносцы USS Preble и USS Chung-Hoon совершили "мирный проход".

К.Досс отметил, что проход кораблей направлен на то, чтобы "оспорить чрезмерные морские претензии (Китая) и сохранить доступ к морским путям, как это предписано международным правом".

Территориальные претензии на архипелаг Спратли в Южно-Китайском море, где Китаем строятся острова, предъявляют также Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней.

1кю ар

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