Нью-Йорк. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Крупные производители потребительских товаров, которые за последние годы инвестировали миллиарды долларов в онлайн-стартапы, осознали необходимость реализовывать их продукцию через офлайн-ритейлеров, пишет MarketWatch.

По мнению топ-менеджеров компаний и аналитиков, представленность брендов на полках крупных ритейлеров повышает их узнаваемость. Помимо этого, потребители предпочитают покупать бытовые товары за один поход в магазин, чем заказывать через несколько сервисов.

Интерес к стартапам, продающим бытовые товары только онлайн, возник около пяти лет назад, когда сервис доставки бритвенных лезвий Dollar Shave Club потеснил на рынке продукцию Gillette и Procter&Gamble. В 2016 году Unilever приобрел стартап за $1 млрд, рассчитывая получить доступ к более чем 3 млн покупателей без посредничества ритейлеров.

Между тем Dollar Shave Club так и не на начал приносить прибыль, отмечает MarketWatch со ссылкой на осведомленные источники. Выход стартапа на окупаемость ожидается в 2020 году.

Компания Procter&Gamble тестировала продажу через интернет и других бытовых товаров, включая капсулы для стирки Tide, но отказалась от этой идеи. P&G также приобрела несколько онлайн стартапов. В 2017 году компания купила за $100 млн производителя натуральных дезодорантов Native Deodorant и через год начала реализовывать его продукцию в магазинах Target. Сегодня на офлайн-магазины приходится 40% продаж Native Deodorant.

Компания по производству натуральных средств по уходу для женщин Cora увеличила долю продаж в магазинах до 60% с 15% с момента своего основания. Производитель средств женской гигиены Real в этом году также начал продажи в Target.

В 2018 году расходы на товары повседневного спроса в США достигли $3,7 трлн, из которых 15% приходилось на онлайн продажи, согласно данным Национальной федерации розничной торговли (NRF) США. В то время как рост расходов по сравнению с предыдущим годом составил 4,6%, расходы на покупки через интернет увеличились более чем на 10%.

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