Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 3:01

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Республиканская и Демократическая партии США представили объединенную резолюцию против решения президента Дональда Трампа об отзыве американских войск из Сирии, текст документа опубликован на сайте спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Конгресс возражает против прекращения усилий США по предотвращению военных операций Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии", - говорится в документе.

Также Белому дому предлагается представить конкретный план по окончательному уничтожению "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии и продолжать гуманитарную поддержку сирийских курдских общин и беженцев.

Кроме того, резолюция призывает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить "односторонние военные действия" в северо-восточной Сирии.

В своем совместном заявлении в поддержку резолюции Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер отмечают, что решение президента Трампа о выводе американских войск из Сирии ставит под угрозу не только местную, но и национальную безопасность в связи с "возрождением ИГ", а также подрывает доверие к США на международной арене.

Ранее американские СМИ сообщали, что Палата представителей Конгресса США проголосует по резолюции, осуждающей решение президента Дональда Трампа отозвать американские войска с северо-востока Сирии, на заседании в среду. Пелоси подтвердила, что совместный документ будет представлен на этом заседании.

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