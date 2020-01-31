Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 3:58

Вашингтон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Пилоты и бортпроводники американских авиакомпаний требуют от властей ввести запрет на все рейсы в аэропорты Китая в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщают местные СМИ.

В частности, пилоты авиакомпании American Airlines подготовили судебный иск с требованием отмены полетов в Китай после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Американская Объединенная ассоциация пилотов, представляющая интересы American Airlines в суде Техаса, заявила о существовании "серьезной и до сих пор еще неизвестной угрозе здоровью, которую представляет коронавирус".

Президент ассоциации Эрик Фергюсон призвал пилотов, назначаемых на рейсы США - Китай, отказываться от выполнения полетов. В заявлении профсоюза бортпроводников American Airlines говорится, что они поддерживают иск пилотов и призывают авиакомпанию и правительство США "проявить осторожность и прекратить все полеты в Китай и из Китая".

Иск пилотов American Airlines был подан в условиях, когда все большее число авиакомпаний мира прекращает полеты в материковый Китай, в том числе такие известные авиаперевозчики, как Air France, KLM, SAS, British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic.

Тайская авиакомпания Thai Airways перед полетами в Китай обрабатывает кабины самолетов дезинфицирующим раствором, членам экипажей разрешено надевать маски и перчатки.

Южнокорейская Korean Air Lines и сингапурская Singapore Airlines выполняют китайские рейсы с двумя экипажами, чтобы избегать ночевок в Китае.

1гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!