Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 14:00

Верона. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Пошлины, вводимые США против ЕС, могут подтолкнуть политическое руководство европейских стран к тому, чтобы прислушаться к бизнесу и пойти на сближение с Россией, заявил председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Это произойдёт, когда мы в Европе поймём, что доведены до предела американскими санкциями, вводимыми под видом пошлин. Эти пошлины бьют по нашей промышленности", - сказал он "Интерфаксу" на Евразийском экономическом форуме в Вероне, добавив, что со временем пошлины могут быть усилены.

"В такой ситуации мир политики уже не сможет диктовать свои правила бизнесу", - считает Фаллико.

На вопрос о том, когда это может произойти, он ответил: "Это известно только Всевышнему".

На форуме, который прошёл на этой неделе в Вероне, многие участники говорили о необходимости того, чтобы европейский политический класс стал прислушиваться к бизнес-сообществу, желающему расширять связи на евразийском пространстве, и, в частности, - с Россией.

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