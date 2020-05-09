Этот контент был опубликован 9 мая 2020 г. 17:07

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Для предотвращения возможного инфицирования коронавирусом смены боевых расчетов американских межконтинентальных баллистических ракет переведены на двухнедельное боевое дежурство, сообщило Командование глобального удара США.

Смены американских ракетчиков теперь дежурят по 14 дней на позиционном районе шахтных пусковых установок МБР Minuteman III, меняя друг друга в течение суток, а затем военнослужащие должны длительное время пребывать дома в самоизоляции для возвращения на службу.

"Смены ракетчиков пускового расчета в составе двух военнослужащих обычно дежурят в течение 24 часов, но в целях предотвращения распространения COVID-19 их пребывание в позиционном районе МБР теперь продлено до двух недель, - следует из данных Командования. - После этого необходим длительный период строгой самоизоляции для последующего возвращения на позиционный ракетный район".

Пентагон обеспокоен возможным воздействием COVID-19 на боеготовность стратегических ядерных сил США. ВВС США, которые отвечают за две трети носителей стратегического ядерного потенциала США, в том числе за межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и ядерные бомбардировщики, начали рассматривать с научными и промышленными партнерами возможные сценарии воздействия пандемии коронавируса на боеготовность ядерных сил сдерживания.

В сотрудничестве с Центром киберинноваций Технического университета Луизианы LA Tech и компании Virtualitics Inc. представители Командования глобального ударного ВВС уже разработали модель прогнозирования уровня заражения COVID-19 в районах размещения стратегических ядерных сил.

"Команда начала с моделирования инфицированных в графствах вблизи 10 основных оперативных баз, чтобы определить масштабы локального распространения вируса, который может повлиять на боеготовность и развертывание сил. Цель состояла в том, чтобы получить текущие и точные данные экспертов в данной области, которые помогли бы командованию и командирам объектов принимать решения, как лучше планировать нынешние и будущие операции, независимо от того, что произойдет из-за вируса", - говорилось в сообщении Командования глобального удара.

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