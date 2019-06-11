Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 7:28

Нью-Йорк. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в Twitter.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам". По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

Благодаря этой новости стоимость акций американских автопроизводителей Ford Motor и General Motors повысилась на 0,6% и 1,5% соответственно, поскольку участники рынка опасались ответных действий Мексики в случае введения пошлин.

Между тем уже в понедельник Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована "на полях" саммита.

Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ослабления темпов роста мировой экономики.

"Всего за полгода ожидания инвесторов сменились с трех повышений ставки в текущем году до трех снижений, - говорит инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management Лайза Шэлетт. - Но главный вопрос в том, сможет ли смягчение денежно-кредитной политики предотвратить спад в экономике".

Также инвесторы оценивали новости о сделках на рынке слияний и поглощений.

Акции United Technologies подешевели на 3,1% на новости, что компания объединит свое аэрокосмическое подразделение с оборонной компанией Raytheon. Объединенная компания получит название Raytheon Technologies, ее совокупная выручка составит порядка $74 млрд в 2019 году.

В результате слияния образуется производственный гигант, выпускающий двигатели Pratt & Whitney, ракеты Tomahawk, системы ПВО Patriot и истребители F-35. Объединение произойдет путем обмена акциями.

Котировки бумаг Ratheon поднялись на 0,7%.

Цена бумаг разработчика ПО для бизнес-аналитики Tableau Software взлетела на 34% после того, как американская Salesforce, предоставляющая облачные услуги, достигла соглашения о приобретении компании за $15,7 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Salesforce, сделка одобрена советами директором обеих компаний и будет полностью оплачена акциями. Закрытие сделки ожидается до конца октября 2019 года.

Капитализация Merck & Co. Inc. повысилась на 0,1%. Merck сообщила о покупке фармкомпании Tilos Therapeutics, объем сделки оценивается в $773 млн.

Стоимость акций производителя марихуаны Tilray Inc. выросла на 11% на новости, что компания заключила соглашение с крупнейшим акционером, Privateer Holdings, о том, что Privateer пока не будет выставлять на продажу имеющиеся у него акции Tilray.

Котировки бумаг Tesla Inc. увеличились на 4,1% после того, как аналитики Robert W. Baird подтвердили свой прогноз по ним на уровне "выше рынка" и отметили, что опасения по поводу спроса на электромобили компании чрезмерны.

Акции сети магазинов видеоигр GameStop подскочили в цене на 8,4% благодаря сообщению о старте программы выкупа бумаг компании на сумму до $72 млн. В прошлую пятницу котировки упали до минимального уровня с 2003 года из-за слабой квартальной отчетности и готового прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average 10 июня увеличился на 78,74 пункта (0,3%) и составил 26062,68 пункта. Индикатор завершил в плюсе шестую сессию подряд.

Standard & Poor's 500 повысился на 13,39 пункта (0,47%) - до 2886,73 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 81,07 пункта (1,05%) и составил 7823,17 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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