Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 8:36

Нью-Йорк. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии.

При этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 находятся примерно в 1% от исторических максимумов, Nasdaq Composite - на 2,1% ниже рекорда.

Как стало известно в минувшую субботу, нефтяные объекты Саудовской Аравии вновь стали мишенью атак беспилотников. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и 5% мировой нефтедобычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годов и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Цены на нефть на новости об атаке подскочили более чем на 14%, максимальными темпами за 11 лет. Котировки бумаг нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron увеличились по итогам торгов на 1,5% и 2,1% соответственно.

Помимо этого, рынок ждет заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 17-18 сентября. Согласно консенсус-прогнозу участников рынка и экспертов, заседание завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Цена бумаг крупнейшего американского банка JPMorgan Chase снизилась на 0,9% на новости, что министерство юстиции США предъявило трем трейдерам банка обвинения в манипулировании ценами на рынке драгоценных металлов. В их числе - глава глобального бизнеса по операциям с драгметаллами в JPMorgan Майкл Новак, отстраненный от дел в прошлом месяце.

Акции производителя телекоммуникационного оборудования Qualcomm подешевели на 0,5% после того, как компания согласилась приобрести долю японской TDK Corp. в совместном предприятии в Сингапуре за $1,15 млрд.

Капитализация фармкомпании Alder BioPharmaceuticals взлетела на 84% после того, как датская H.Lundbeck согласилась приобрести ее за $1,95 млрд.

Стоимость акций автопроизводителя General Motors упала на 4,2% из-за начала забастовки членов профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) на фоне застопорившихся переговоров о новом четырехлетнем трудовом соглашении.

Котировки бумаг Nucor Corp., крупнейшего сталелитейного предприятия США, опустились на 0,8% после предупреждения о резком сокращении прибыли в третьем квартале. По оценке компании, прибыль может составить 75-80 центов на акцию против прогноза рынка в $1,03 на акцию и прошлогоднего показателя в $2,13 на бумагу.

Индекс Dow Jones Industrial Average 16 сентября понизился на 142,7 пункта (0,52%) и составил 27076,82 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,43 пункта (0,31%) - до 2997,96 пункта.

Nasdaq Composite потерял 23,17 пункта (0,28%) и составил 8153,54 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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