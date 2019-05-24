Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 7:29

Нью-Йорк. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг существенным снижением, все основные индикаторы упали более чем на 1%.

Как пишет MarketWatch, инвесторов продолжают беспокоить вопросы торговой войны между США и Китаем, а также замедление темпов глобального экономического роста.

Деловая активность в США замедлилась в мае до минимального уровня за девять с половиной лет на фоне сокращения потребительского спроса и опасений по поводу торговой войны с Китаем.

Индекс менеджеров закупок (PMI), который рассчитывает IHS Markit, опустился в текущем месяце до 50,6 пункта с 52,6 пункта в апреле. В секторе услуг США индикатор упал до минимума более чем за три года, до 50,8 с 52,7 пункта.

Ранее сообщалось, что сводный PMI в еврозоне в мае, по предварительным данным, составил 47,7 пункта против 47,8 пункта в прошлом месяце, хотя эксперты прогнозировали рост до 48,1 пункта.

Тем временем продажи новых домов в США в апреле упали на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 673 тыс. домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте этот показатель составлял 723 тыс., а не 692 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали в прошлом месяце снижения продаж новостроек на 3,2% с первоначально объявленного мартовского уровня - до 670 тыс.

СМИ пишут со ссылкой на источники, что Вашингтон может пополнить "черный список" компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США, новыми китайскими фирмами. В ответ представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что "если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия". По его словам, переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения.

"Слабые мировые статданные и отсутствие конкретных дат возобновления торговых переговоров США с Китаем затрудняют прогнозирование корпоративной прибыли и негативно сказываются на спросе на рисковые активы, - говорит управляющий директор FTSE Russel Алекс Янг. - Рынок теперь готовится к затяжному торговому противостоянию".

Котировки акций Alphabet Inc., холдинговой компании Google, и Microsoft Corp. снизились соответственно на 0,9% и на 1,2%.

Под давлением остаются бумаги Apple Inc., которые подешевели на 1,7%. Днем ранее эксперты Goldman Sachs заявили, что прибыль Apple в расчете на акцию может снизиться на 29%, если власти Китая примут решение запретить продажу ее продукции в ответ на действия США.

Бумаги Best Buy Co. потеряли 4,8%, хотя на электронных торгах они дорожали. Крупнейшая в мире сеть магазинов потребительской электроники увеличила чистую прибыль в первом квартале 2020 финансового года, закончившемся 4 мая, более чем на четверть (лучше ожиданий рынка) и подтвердила годовой прогноз.

Падение цен на нефть вызвало аналогичную динамику стоимости нефтепроизводителей и представителей смежных отраслей, включая Hess Corp. (-7,9%), Diamondback Energy Inc. (-4,5%), Halliburton Co. (-5%), Exxon Mobil Corp. (-2,3%), Chevron Corp. (-2,2%).

Котировки акций Kontoor Brands подскочили на 3,9% в ходе дебютных торгов. Накануне VF Corp., владеющая несколькими известными брендами одежды, завершила выделение подразделения, выпускающего джинсовые изделия, в отдельную компанию, получившую название Kontoor Brands. Бумаги VF в четверг подешевели на 1,1%.

В то же время цена акций L Brands Inc., в том числе владеющей сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, подскочили почти на 13%. Розничная компания получила неожиданную прибыль в первом финансовом квартале, который завершился 4 мая, и улучшила прогноз на год.

Котировки акций производителя косметики Avon Products Inc., работающего в сфере прямых продаж, выросли на 3,2%. Бразильская Natura Cosmeticos SA договорилась о покупке американской компании примерно за $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,11% и составил 25490,47 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,19% - до 2822,248 пункта.

Значение Nasdaq Composite опустилось на 1,58%, составив 7628,28 пункта.

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