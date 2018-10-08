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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 21:24 08.10.2018 - 21:24

Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Самолеты ВВС и ВМС США в понедельник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и побережья Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 17:30 мск, в течение около четырех часов курсировал по маршруту от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, мимо Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. В районе Севастополя он приближался к берегам Крыма на расстояние около 32 км, Ялты - 40 км, Керченского полуострова, Новороссийска и Туапсе - 38 км. Вдоль российского побережья он совершил не менее четырех пролетов.

Практически одновременно с ним вблизи российских морских границ на Черном море совершал полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169324, который также поднимался с авиабазы Сигонелла. Американский морской разведчик в течение более трех часов курсировал вдоль российских берегов от Севастополя до Новороссийска. В районе Севастополя он приближался к российскому побережью на расстояние около 31 км, т.е. фактически летал по кромке морской границы России, проходящей в 12 морских милях (22 км) от суши.

Ранее в понедельник все тот же дальний американский беспилотник RQ-4A Global Hawk перед подлетом к российским морским границам на Черном море провел почти семичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к границам России на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

В тот момент американский беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника и передавать на базу данные в реальном режиме времени, находился над Новопесковским районом Луганской области Украины.

Маршрут его полета на Украину после вылета утром с Сицилии проходил в небе над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины разведчик вошел со стороны Румынии севернее Молдавии.

После выполнения задания в небе над Донбассом беспилотник, пролетев над югом Украины в западном направлении, приблизительно в 17:15 мск вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря со стороны Николаевской области и направился к Крыму.

Как сообщалось, в последний раз американские военные самолеты проводили разведку вблизи Черноморского побережья России 3 октября.

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