Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 15:03

Дубай. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Тегеран продолжит наращивать оборонный потенциал, несмотря на давление со стороны США, заявил, выступая в эфире национального телевидению, руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Мы продолжим увеличивать оборонную мощь Ирана, несмотря на давление Америки и наших врагов. Мы должны поднять Иран до такого уровня, чтобы враги понимали, что они не могут угрожать Ирану", - сказал он.

При этом А.Хаменеи выразил убеждение, что санкции США благотворно скажутся на экономике страны.

"Американские санкции сделают Иран самодостаточным", - подчеркнул иранский лидер.

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий и восстановили санкции в отношении Ирана.

Остальные участники ядерной сделки - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - придерживаются достигнутого в 2015 году соглашения, которое подразумевает снятие санкций с Тегерана, и рассчитывают на сотрудничество с Ираном.

1кю ар

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