Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 8:39

Москва/Пхеньян. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Санкции США серьезно препятствуют поставкам в Северную Корею медикаментов и медицинского оборудования, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Он напомнил, что вопрос о возможности смягчения санкций в условиях пандемии коронавируса был поставлен группой государств на Генассамблее ООН 26 марта, однако Вашингтон и его союзники принятие такого решения заблокировали.

"Как представляется, сами американцы не смогли бы сформулировать, что в их понимании является "достаточными шагами", которые сняли бы их возражения против смягчений рестрикций. Между тем, они серьезно препятствуют поставкам медикаментов и медицинского оборудования", - сказал Мацегора.

"Мы находимся, как говорится, на месте и получаем массу подтверждений того, что на ситуацию в этом смысле крайне негативно влияют как прямые запреты (например, по оборудованию, необходимому для лечения онкологических заболеваний), так и сама обстановка, при которой американцы буквально преследуют любого, кто имеет хоть какие-то торговые контакты с КНДР. Даже если речь идет о поставках абсолютно безобидных вещей", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 10:15.

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