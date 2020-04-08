Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 7:11

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Сенаторы-республиканцы Кевин Крамер и Дэн Салливан подготовили законопроект о выводе из Саудовской Аравии американских войск и средств ПВО в случае, если Эр-Рияд и Москва не договорятся о снижении нефтедобычи для стабилизации мировых цен на топливо, сообщают СМИ со ссылками на информированные источники.

Сенаторы планируют провести телефонный разговор с официальными лицами Саудовской Аравии через два дня после запланированной встречи ОПЕК+, на которой королевство и Россия, как ожидается, договорятся о сокращении добычи.

Законопроект сенаторов предполагает вывод из королевства американских войск, ракет Patriot и противоракетной системы THAAD, которые могут быть размещены в другой стране на Ближнем Востоке, если стороны не придут к соглашению о сокращении добычи нефти.

Источники сообщают, что в ходе переговоров планируется обсудить стабилизацию мировых нефтяных рынков, другие подробности в сообщениях не проводятся.

1гк ав

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