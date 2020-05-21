Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 1:26

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законопроектов о национальной безопасности в Гонконге, а также штрафует банки, которые ведут бизнес с этими организациями.

Демократ Холлен и республиканец Туми заявили, что законопроект направлен на защиту прав человека в Гонконге и оказание давления на Китай с целью сохранения особого статуса этой территории.

"Коммунистический режим в Пекине хотел бы уничтожить автономию Гонконга и права его народа. (...) Законопроект от двух партий введет строгие санкции в отношении тех, кто подрывает автономию Гонконга или способствует нарушению основных свобод и прав, которыми пользуется народ Гонконга", - говорится в заявлении Туми, опубликованном на сайте Сената.

Кроме того, Ван Холлен напомнил о протестах в Гонконге.

"Несмотря на жестокие репрессии Китая и неоднократные попытки подорвать политические свободы Гонконга, эти протесты продолжаются. Сегодня Китай пошел еще дальше, вводя новые законы по своему усмотрению, чтобы криминализировать политическое инакомыслие. Законопроект наложит серьезные санкции на тех, кто работает над лишением Гонконга его автономии. Я настоятельно призываю Сенат немедленно принять этот законопроект. Мы не можем терять время", - заявил Ван Холлен.

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая откроется в Пекине 22 мая. Он предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также терроризм и вмешательство извне.

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