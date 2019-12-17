Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 21:46

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы, одобрившие во вторник оборонный бюджет, оставили в нем положения о создании военно-космических сил, против которого долгое время выступали, сообщает издание Politico.

Курировать эти силы будет министерство по делам военно-воздушных сил - одна из основных структур Пентагона. Глава космического командования будет членом Объединенного командования начальников штабов ВС США.

Впервые идея создания космических сил в США возникла в 2017 году в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил. Сторонником этой инициативы был и президент страны Дональд Трамп. В сенате до недавних пор выступали против такой идеи.

Одобренный сенаторами проект бюджета теперь будет направлен на подпись Трампу.

Летом этого года глава Пентагона Марк Эспер подписал документы, учреждающие космическое командование США.

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