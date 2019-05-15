Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 17:21

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - В американском Сенате хотят знать детали обсуждения госсекретарем США Майком Помпео в Сочи вопроса о возможности заключения нового договора по ядерному разоружению в трехстороннем формате с участием России и Китая.

"Я надеюсь, что будут предоставлены некоторые детали об обсуждениях госсекретаря в рамках стратегии администрации (США - ИФ) по включению России и Китая в новый договор по контролю над вооружениями", - заявил на слушаниях член комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес.

Ранее американский президент Дональд Трамп предложил обсудить новый договор по ядерному разоружению в трехстороннем формате с участием России, США и Китая.

В преддверии визита в Россию Помпео заявил, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и что Вашингтон рассматривает возможность выхода из этого соглашения.

Накануне в Сочи Помпео провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем вместе с ним провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

1кю ар ав

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