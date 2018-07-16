Американские спецслужбы уверены во вмешательстве РФ во внутренние дела страны - директор Нацразведки США
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в понедельник заявил, что американские спецслужбы ранее четко установили якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.
"Мы были недвусмысленны с нашей оценкой российского вмешательства в выборы 2016 года и непрекращающихся повсеместных попыток (России - ИФ) подорвать нашу демократию; и мы продолжим предоставлять подлинные и объективные разведывательные данные с целью защитить нашу национальную безопасность", - приводит издание "Хилл" выдержки из заявления Д.Коутса.
"Хилл" отмечает, что в заявлении нет отсылок к заявлениям президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Однако появление заявления Д.Коутса спустя несколько часов после встречи президентов не является случайным событием.
Ранее Д.Трамп заявил на пресс-конференции, что В.Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США.
"Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве)", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Д.Трамп также поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.
1аю вш
Интерфакс