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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 21:31 16.07.2018 - 21:31

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в понедельник заявил, что американские спецслужбы ранее четко установили якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

"Мы были недвусмысленны с нашей оценкой российского вмешательства в выборы 2016 года и непрекращающихся повсеместных попыток (России - ИФ) подорвать нашу демократию; и мы продолжим предоставлять подлинные и объективные разведывательные данные с целью защитить нашу национальную безопасность", - приводит издание "Хилл" выдержки из заявления Д.Коутса.

"Хилл" отмечает, что в заявлении нет отсылок к заявлениям президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Однако появление заявления Д.Коутса спустя несколько часов после встречи президентов не является случайным событием.

Ранее Д.Трамп заявил на пресс-конференции, что В.Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США.

"Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве)", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Д.Трамп также поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.

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