Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 9:33

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Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Судмедэксперты США работают над тем, чтобы проверить информацию о ликвидации лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщают в воскресенье американские СМИ.

Предполагается, что он был уничтожен во время операции американских сил специального назначения в сирийской провинции Идлиб - недалеко от границы с Турцией. Согласно данным СМИ, главарь террористов носил с собой пояс смертника и подорвал его, чтобы избежать поимки.

Источники телеканала Fox News подтвердили, что США удалось уничтожить одного из лидеров террористов, не назвав его имени.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что "произошло нечто важное". Предполагается, что он имел в виду именно гибель аль-Багдади.

Позже в воскресенье Трамп сделает важное объявление. Как ожидают американские журналисты, он официально объявит о смерти лидера ИГ.

Со своей стороны, близкие к сирийской оппозиции очевидцы опубликовали кадры, на которых, как считается, видна спецоперация по ликвидации аль-Багдади. Судя по этим кадрам, в операции принимали участие несколько боевых самолетов и вертолетов.

CNN приводит слова очевидца, заявившего, что "после полуночи мы услышали, как летят многочисленные боевые самолеты и вертолеты. Я видел четыре вертолета, однако на самом деле их могло быть и больше: было темно и было сложно все разглядеть. Я слышал вдалеке звуки стрельбы из пулеметов, взрывов. Это продолжалось около получаса".

1во аг

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