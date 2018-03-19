Американские торговые ассоциации попросили Трампа подождать с пошлинами на китайские товары
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Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Сорок пять торговых ассоциаций, представляющих компании из многих отраслей экономики США, обратились к президенту Дональду Трампу с призывом отложить введение импортных пошлин на китайские товары.
Такие тарифы "вызовут цепную реакцию из негативных последствий для американской экономики, спровоцирует ответные действия, ухудшив ситуацию в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг, и повысит затраты компаний и потребителей", цитирует открытое письмо ассоциаций The Wall Street Journal.
Вместо этого торговые организации предлагают приложить совместные усилия по оказанию давления на Китай с тем, чтобы власти страны отказались от создания неравных условий для иностранных компаний, работающих и продающих свои товары в КНР. В числе возможных действий указываются обращения во Всемирную торговую организацию.
Как сообщалось, администрация Д.Трампа готовит план по введению пошлин на ввозимые в страну китайские товары общей стоимостью как минимум $30 млрд в год с целью сокращения дефицита торгового баланса с Китаем. Белый дом может объявить о новых мерах уже на текущей неделе в дополнение к пошлинам на импорт стали и алюминия в США, которые вступают в силу 23 марта.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс