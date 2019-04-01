Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 15:55

Нью-Йорк. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы демонстрируют значительное повышение в начале торгов в понедельник благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным из Китая.

Как сообщалось, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.

В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit. Он поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.

"Мы считаем, что китайские статданные продолжат улучшаться во втором квартале, и это поддержит цены на сырье, включая металлы и нефть", - говорится в аналитической записке экспертов Danske Bank.

Также рынок позитивно оценил заявления советника президента США Ларри Кадлоу о том, что Вашингтон и Пекин сильно продвинулись в процессе торговых переговоров. Министр финансов США Стивен Мнучин ранее также сообщил, что у американской делегации, проведшей в Пекине переговоры по торговле, состоялась продуктивная встреча.

Следующий раунд переговоров пройдет в Вашингтоне в начале апреля.

Между тем розничные продажи в США в феврале сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на аналогичную величину.

Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи в США выросли на 0,7%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Цена бумаг производителя продуктов питания Cal-Maine Foods увеличилась на 0,1% на фоне сильной отчетности. В третьем финансовом квартале компания получила чистую прибыль в размере $39,8 млн, или 82 цента в расчете на акцию, против $96,3 млн, или $1,99 на акцию, за тот же период годом ранее. Между тем аналитики в среднем ожидали, что показатель упадет до 50 центов на акцию.

Выручка Cal-Maine понизилась на 12%, до $384 млн, что также оказалось лучше прогнозов рынка.

Акции Eastman Kodak дорожают на 2,2% в преддверии публикации ее квартальной отчетности после закрытия рынка.

Рыночная стоимость онлайн-ритейлера Amazon поднимается на 1,7% после того, как аналитики Oppenheimer увеличили прогноз котировок бумаг компании.

Котировки акций Kellogg Co. снижаются на 0,7% на новости, что американский производитель крекеров и сухих завтраков достиг соглашения о продаже ряда активов, в том числе бренда печенья Keebler, итальянской Ferrero Group за $1,3 млрд. В 2018 году активы принесли выручку в размере $900 млн и прибыль в размере примерно $75 млн.

Капитализация исследовательской компании comScore Inc. падает на 20% на новости, что гендиректор компании Брайан Уинер покидает свой пост, на котором он проработал менее года. Также в отставку уходит президент comScore Сара Хофстеттер. ComScore занимается анализом потребительских предпочтений, регулярно публикуя, например, данные об объемах онлайн-продаж в США.

Цена бумаг сервиса по заказу такси Lyft опускается на 8,1% и находится ниже цены размещения, которое состоялось в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 мск 1 апреля увеличился на 152,07 пункта (0,59%) и составил 26080,75 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 18,77 пункта (0,66%) - до 2853,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 64,58 пункта (0,84%) и составил 7793,9 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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