Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 8:11

Нью-Йорк. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию во вторник, участники рынка оценивали отчетность крупных компаний и статданные по промышленному производству в США.

Как сообщалось, объем промышленного производства в США в марте сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2%.

По итогам первого квартала показатель снизился на 0,3% (наихудший результат с третьего квартала 2017 года) после повышения на 4% в октябре-декабре 2018 года.

Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в прошлом месяце не изменился, хотя эксперты прогнозировали подъем на 0,1%.

В центре внимания инвесторов тем временем находится корпоративная отчетность за первый квартал. Как ожидается, прибыль компаний из S&P 500 в январе-марте снизилась впервые почти за три года - на 4,6% в годовом выражении. При этом в конце декабря аналитики ожидали повышения на 3%.

"Рынок полностью сконцентрировался на отчетности, - говорит инвестиционный директор North Star Investment Management Эрик Кьюби. - Компании сильно снизили свои прогнозы перед стартом сезона отчетности, и теперь у них неплохо получается превзойти эту заниженную планку".

Цена бумаг UnitedHealth Group Inc. опустилась на 4%, хотя крупнейшая в США компания в сфере медицинского страхования отчиталась о росте прибыли и выручки в первом квартале 2019 года и повысила прогноз финпоказателей на текущий год в целом.

Рыночная стоимость инвесткомпании BlackRock Inc. увеличилась на 3,25% благодаря росту объема активов под управлением. Тем не менее, компания сократила прибыль и выручку в прошлом квартале.

Котировки акций одного из крупнейших банков США Bank of America Corp. (BofA) выросли на 0,1%, хотя большую часть сессии они снижались из-за сокращения квартальной выручки до $23 млрд с $23,1 млрд годом ранее.

Вместе с тем банк увеличил чистую прибыль в первом квартале на 6%, до $7,3 млрд, или 70 центов в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль банка на уровне 66 центов на акцию.

Стоимость бумаг Johnson & Johnson (J&J) выросла на 1,1%. Мировой лидер в сфере производства медицинских товаров отчитался о сокращении прибыли в январе-марте на 14,2%, однако показатель оказался лучше прогнозов экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 16 апреля увеличился на 67,89 пункта (0,26%) и составил 26452,66 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,48 пункта (0,05%) - до 2907,06 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 24,21 пункта (0,3%) и составил 8000,23 пункта. Значение индикатора превысило 8000 пунктов впервые за полгода.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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