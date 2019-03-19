Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 6:37

Нью-Йорк. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в понедельник в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Заседание Федрезерва пройдет 19-20 марта. Эксперты в целом не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике. Также аналитики рассчитывают на подтверждение заявлений о выжидательной позиции и, возможно, некоторого смягчения риторики.

Особое внимание будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок. Многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного.

Также участники рынка следят за развитием переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. На выходных газета South China Morning Post написала, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть перенесена на июнь.

Изначально ожидалось, что встреча для подписания торгового соглашения состоится в марте, затем появились слухи, что она пройдет не ранее апреля.

"Тот факт, что США и Китай откладывают сроки подписания соглашения, стоит рассматривать как позитивную новость, потому что это свидетельствует о прогрессе в переговорах, - говорит старший экономический советник в Keel Point Wealth Management Стив Скенки. - Власти США не думают, что они обязаны достичь каких-либо результатов в этом месяце или в следующем".

Также инвесторы следили за корпоративными новостями.

Акции Boeing Inc. снизились в цене на 1,8% на сообщении The Wall Street Journal о том, что министерство транспорта США проводит расследование в отношении того, на каком основании американское Управление гражданской авиации санкционировало эксплуатацию самолетов Boeing-737 семейства МАХ.

По данным издания, расследование было начато еще после катастрофы самолета этого типа индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года. Расследование касается, главным образом, системы Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования"). По данным властей, именно эта система могла стать причиной катастроф в Индонезии и Эфиопии.

Рыночная стоимость производителя и ритейлера стройматериалов Lumber Liquidators уменьшилась на 3,4% из-за слабой квартальной отчетности. Компания отчиталась о получении чистого убытка в размере $56,9 млн в четвертом квартале 2018 года после прибыли в размере $3 млн за аналогичный квартал годом ранее.

Выручка выросла до $268,9 млн с $259,9 млн, но оказалась хуже прогнозов рынка ($273 млн).

Капитализация фармкомпании Dermira Inc. взлетела почти на 85% на новости о позитивных результатах клинических испытаний ее нового лекарства от атопического дерматита.

Бумаги провайдера технологий в сфере финансовых услуг Fidelity National Information Services Inc. (FIS) подешевели на 0,7% на новости о приобретении платежной системы Worldpay Inc. за $43 млрд, включая долг, который FIS намерена рефинансировать.

Котировки Worldpay подскочили на 10%.

Цена акций Facebook опустилась на 3,3% после того, как аналитики Needham & Co. понизили свою оценку бумаг соцсети.

Индекс Dow Jones Industrial Average 18 марта увеличился на 65,23 пункта (0,25%) и составил 25914,1 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 10,46 пункта (0,37%) - до 2832,94 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 25,95 пункта (0,34%) и составил 7714,48 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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