Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:13 22.05.2018 - 08:13

Нью-Йорк. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли в понедельник, инвесторы положительно отреагировали на новости об итогах очередного раунда торговых переговоров США и Китая.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги на максимумах с марта. Индекс малых компаний Russell 2000 вырос до рекорда по итогам четвертой сессии подряд.

В минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ сообщил, что стороны согласились принимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов и продолжают работать над деталями соглашения между двумя странами.

Китай согласился увеличить закупку американских товаров, однако соглашения об определенном объеме сокращения торгового дефицита достигнуто не было, пишет MarketWatch.

Бумаги промышленных компаний стали лидерами роста среди компаний Dow Jones в понедельник. Стоимость акций Caterpillar Inc. увеличилась на 2,1%, Boeing - на 3,6%.

Индикаторы всех 11 ключевых отраслевых групп индекса S&P 500 повысились по итогам торгов, подындекс промышленных компаний подскочил на 1,4%.

"Любые сообщения, указывающие на снижение вероятности торговой войны с Китаем, позитивны для рынка. В период квартальной отчетности многие компании говорили, что торговые споры являются ключевым фактором неопределенности на второе полугодие 2018 года", - отмечает управляющий директор Harris Financial Group Джейми Кокс.

Стоимость бумаг регионального банка MB Financial Inc. выросла по итогам торгов на 12,9% на информации о том, что Fifth Third Bancorp приобретет MB Financial в рамках сделки объемом $4,7 млрд.

Акции Fifth Third Bancorp подешевели на 7,9%.

Цена бумаг General Electric (GE) увеличилась на 1,9%. GE в понедельник объявил об объединении подразделения транспортного машиностроения GE Transportation с поставщиком оборудования, программного обеспечения и услуг для железнодорожного транспорта Wabtec Corp. GE получит $2,9 млрд в денежной форме в результате сделки, говорится в совместном пресс-релизе сторон. Холдинг и его акционеры будут контролировать 50,1% объединенной компании.

Стоимость акций Wabtec поднялась на 3,5%.

Бумаги Tesla Inc. подорожали на 2,8% на сообщениях главы компании Илона Маска о характеристиках обновленной версии автомобиля Model 3.

Котировки акций чип-мейкеров увеличились благодаря улучшению Micron Technology прогнозов прибыли и выручки на третий финансовый квартал.

Капитализация Micron выросла на 3,9%.

Чип-мейкер улучшил прогноз прибыли на текущий финквартал до $3,12-3,16 на акцию с ожидавшихся ранее $2,76-2,9 на акцию, выручки - до $7,7-7,8 млрд с $7,2-7,6 млрд.

Бумаги Intel подорожали на 1,5%, KLA-Tencor - на 1,9%, Lam Research - на 2,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 298,2 пункта (1,21%) и составил 25013,29 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 20,04 пункта (0,74%) - до 2733,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 39,7 пункта (0,54%) и составил 7394,04 пункта.

пк ко ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line